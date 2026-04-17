Nijerya'da yolcu otobüsüne düzenlenen saldırıda 14 öğrenci kaçırıldı

Nijerya'nın Benue eyaletinde yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 14 öğrenci kaçırıldı.

Benue Polis Komiseri Ifeanyi Emenari, gazetecilere yaptığı açıklamada, silahlı çete üyelerinin Makurdi-Otukpo kara yolunda yolcu otobüsüne saldırdığını belirtti.

Saldırıda otobüste bulunan 14 öğrencinin kaçırıldığını, bir öğrencinin kurtulmayı başardığını aktaran Emenari, kaçırılanların kurtarılması için çalışmalar başlatıldığını ifade etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
