Nijerya'da yıldırım düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'nın Adamawa eyaletinde tarlada çalışan 6 kişiye yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. 3 kişi ise baygın halde hastaneye kaldırıldı.
Nijerya'nın Adamawa eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.
Adamawa Eyaleti Polis Sözcüsü Suleiman Nguroje, eyaletin Ganye bölgesindeki Dadiri-Tirigali köyünde yağmur yağarken yıldırım düştüğünü belirtti.
Nguroje, tarlada çalışan 6 kişinin yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini ifade etti.
Olayda 3 kişinin de baygın halde bulunduğuna işaret eden Nguroje, bu kişilerin hastaneye sevk edildiğini kaydetti.
Kaynak: AA / Adam Abu