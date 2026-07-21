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Nijerya'da yıldırım düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti

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Nijerya'nın Adamawa eyaletinde tarlada çalışan 6 kişiye yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. 3 kişi ise baygın halde hastaneye kaldırıldı.

Nijerya'nın Adamawa eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.

Adamawa Eyaleti Polis Sözcüsü Suleiman Nguroje, eyaletin Ganye bölgesindeki Dadiri-Tirigali köyünde yağmur yağarken yıldırım düştüğünü belirtti.

Nguroje, tarlada çalışan 6 kişinin yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini ifade etti.

Olayda 3 kişinin de baygın halde bulunduğuna işaret eden Nguroje, bu kişilerin hastaneye sevk edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Adam Abu
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