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Nijerya'da güvenli olmayan gıda bir yılda 53 binden fazla can aldı

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Nijerya hükümeti, her yıl yaklaşık 50 milyon kişinin gıda kaynaklı hastalıklara yakalandığını ve 53 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölümlerin yüzde 80'inden fazlası 5 yaş altı çocuklarda görülüyor.

Nijerya hükümeti, ülkede her yıl yaklaşık 50 milyon kişinin gıda kaynaklı hastalıklara yakalandığını ve bu nedenle yılda 53 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sağlıktan Sorumlu Devlet Bakanı Adekunle Salako, Dünya Gıda Güvenliği Günü dolayısıyla başkent Abuja'da düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Salako, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) gıda güvenliğine ilişkin güncel verilerini paylaşarak, Nijerya'da her yıl yaklaşık 50 milyon kişinin gıda kaynaklı hastalıklardan etkilendiğini belirtti.

Güvenli olmayan gıdaların yılda 53 binden fazla ölüme yol açtığını ifade eden Salako, bu ölümlerin yüzde 80'inden fazlasının 5 yaşın altındaki çocuklar arasında görüldüğünü söyledi.

Salako, ayrıca dünya genelinde güvenli olmayan gıdaların her yıl yaklaşık 866 milyon hastalık vakasına ve 1,5 milyon ölüme yol açtığını kaydetti.

Kaynak: AA / Adam Abu
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