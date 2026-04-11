Haberler

Nijerya'nın Plateau eyaletinde 10 silahlı çete üyesi öldürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen Wutan Daji Operasyonu kapsamında, silahlı çete üyelerine yönelik yapılan operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon sırasında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ülkede teröristlere yönelik yürütülen "Wutan Daji Operasyonu"nun Medya Enformasyon Sorumlusu Chinonso Oteh, eyalette düzenlenen silahlı saldırının ardından ordunun teröristlere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda 10 teröristin öldürüldüğünü kaydeden Oteh, teröristlere ait çok sayıda silah ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Oteh, operasyon sırasında ordunun yerel bir sivil güvenlik grubuyla işbirliği içinde çalıştığını ifade etti.

Silahlı çete üyelerinin, 29 Mart'ta Plateau eyaletine bağlı Jos North bölgesinde düzenlediği silahlı saldırıda 33 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

