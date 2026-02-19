Haberler

Nijerya'da düzenlenen terör saldırılarında 30 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kebbi eyaletindeki köylere düzenlenen terör saldırısında 30 kişi yaşamını yitirdi. Saldırganlar, Lakurawa terör örgütü üyeleri olarak tespit edildi. Çok sayıda yaralı var ve köy sakinleri evlerini terk etti.

Nijerya'nın Kebbi eyaletine bağlı köylere düzenlenen terör saldırısında 30 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kebbi Eyaleti Polis Sözcüsü Bashir Usman, AA muhabirine, Lakurawa terör örgütü üyelerinin, eyaletin Arewa bölgesine bağlı 7 köye saldırı düzenlediğini belirtti.

Usman, saldırıda 30 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Saldırı nedeniyle köy sakinleri korkudan evlerini terk etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Lakurawa, ülke yönetimi tarafından Ocak 2025'te terörist grup olarak tanımlanmıştı.

Kaynak: AA " / " + Adam Abu -
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu

Hastanedeki nöbetini bitirdi, otomobilinde ölü bulundu
Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor

Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?
Fatih Terim, hayatını kaybeden Sepp Piontek'e veda etti

Eski dostuna veda etti
Teravihte cemaate kabusu yaşatan çocuk için emniyet harekete geçti

Teravihte cemaate kabusu yaşattı! Emniyet hemen harekete geçti