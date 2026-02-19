Nijerya'da düzenlenen terör saldırılarında 30 kişi hayatını kaybetti
Kebbi eyaletindeki köylere düzenlenen terör saldırısında 30 kişi yaşamını yitirdi. Saldırganlar, Lakurawa terör örgütü üyeleri olarak tespit edildi. Çok sayıda yaralı var ve köy sakinleri evlerini terk etti.
Nijerya'nın Kebbi eyaletine bağlı köylere düzenlenen terör saldırısında 30 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Kebbi Eyaleti Polis Sözcüsü Bashir Usman, AA muhabirine, Lakurawa terör örgütü üyelerinin, eyaletin Arewa bölgesine bağlı 7 köye saldırı düzenlediğini belirtti.
Usman, saldırıda 30 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.
Saldırı nedeniyle köy sakinleri korkudan evlerini terk etti.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
Lakurawa, ülke yönetimi tarafından Ocak 2025'te terörist grup olarak tanımlanmıştı.