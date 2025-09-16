Haberler

Nijerya'da Terör Operasyonu: 12 Sivil Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'nın İmo eyaletinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü IPOB tarafından kaçırılan 12 sivil kurtarıldı. Operasyonda örgütün elebaşı da gözaltına alındı.

Nijerya'nın güneyindeki İmo eyaletinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından kaçırılan 12 sivil kurtarıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Nijerya ordusu, İmo eyaletine bağlı Okigwe bölgesinde IPOB üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda IPOB elebaşı gözaltına alınırken, teröristlerin rehin aldığı 12 sivil kurtarıldı.

Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya'nın güneyinde terör örgütü IPOB yoğun olarak faaliyet gösteriyor.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

Nijerya devleti tarafından terör örgütü olarak ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Rekabet Kurulu duyurdu! Star TV ve OGM Prodüksiyon soruşturması sonlandırıldı

Rekabet Kurulu'ndan Türkiye'nin dev televizyon kanalı için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 yaşındaki Zelal'e apartman boşluğunda dehşeti yaşattı: Çamaşırlarını sıyırarak...

Sapık komşu, 19 yaşındaki Zelal'e dehşeti yaşattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.