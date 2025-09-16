Nijerya'da Terör Operasyonu: 12 Sivil Kurtarıldı
Nijerya'nın İmo eyaletinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü IPOB tarafından kaçırılan 12 sivil kurtarıldı. Operasyonda örgütün elebaşı da gözaltına alındı.
Nijerya'nın güneyindeki İmo eyaletinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından kaçırılan 12 sivil kurtarıldı.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Nijerya ordusu, İmo eyaletine bağlı Okigwe bölgesinde IPOB üyelerine yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda IPOB elebaşı gözaltına alınırken, teröristlerin rehin aldığı 12 sivil kurtarıldı.
Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya'nın güneyinde terör örgütü IPOB yoğun olarak faaliyet gösteriyor.
Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.
Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.
Nijerya devleti tarafından terör örgütü olarak ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor.