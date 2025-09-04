Nijerya'da Tekne Kazası: En Az 60 Kişi Hayatını Kaybetti

ABUJA, 4 Eylül (Xinhua) -- Nijerya'nın kuzey-orta kesimindeki Nijer eyaletinde alabora olan teknede en az 60 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi kurtarıldı.

Borgu yerel yönetim bölgesi başkanı Abdullahi Baba Ara, çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Tekne kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı 60'a yükseldi. Rakam sürekli artıyor" dedi. 10 kişinin durumunun ciddi olduğunu kaydeden Ara, çok sayıda kişiye de ulaşılamadığını belirtti.

Nijer Eyaleti Acil Durum Yönetim Kurumu, acil durum personeli ve yerel dalgıçların arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Aşırı yüklü olduğu belirtilen tekne, salı günü yerel saatle 11.00 civarında Borgu yerel yönetim bölgesindeki Gausawa topluluğu yakınlarında bir ağaç kütüğüne çarparak alabora oldu.

Shagumi bölge başkanı Sa'adu Inuwa Muhammad, teknede 100'den fazla kişinin bulunduğunu ve ölenlerin çoğunun kadın ve çocuklar olduğunu dile getirdi.

Nijerya'da genellikle aşırı yükleme, olumsuz hava koşulları ve kullanım hataları nedeniyle tekne kazaları sıkça yaşanıyor.