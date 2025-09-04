Nijerya'da Tekne Faciası: Ölü Sayısı 60'a Yükseldi

Haberler

Nijerya'nın Niger eyaletinde bir teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a ulaştı. Kurtarma çalışmaları sürerken, ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.

Nijerya'nın Niger eyaletinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden kişi sayısının 60'a yükseldiği bildirildi.

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Niger Eyalet Genel Direktörü Abdullahi Baba-Arah yaptığı açıklamada, eyaletin Tugan Sule bölgesindeki bir teknenin nehirdeki ağaca çarparak batması sonucu ölü sayısının artmaya devam ettiğini belirtti.

Baba-Arah, kazada yaşamını yitirenlerin sayısının 60'a çıktığını aktardı.

Bölgede kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Baba-Arah, ölü sayısının daha da yükselmesinden endişe duyduklarını ifade etti.

Niger eyaletinin Tugan Sule bölgesinde 2 Eylül'de yolcu ve yük taşıyan bir tekne nehirdeki ağaca çarparak batmış, ilk belirlemelere göre 29 kişi yaşamını yitirmişti.

