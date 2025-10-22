Nijerya'da Tanker Patladı: 42 Kişi Hayatını Kaybetti
Nijerya'nın Niger eyaletinde akaryakıt taşıyan bir tankerin devrilmesi sonucu yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi. Patlama sırasında birçok kişi yaralandı.
Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansından (NEMA) yapılan açıklamada, dün Katcha bölgesinde şoförün hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen tankerin, daha sonra patladığı belirtildi.
Açıklamada, patlama sonucu ölenlerin sayısının 35'ten 42'ye çıktığı kaydedildi.
Patlamada onlarca kişinin yaralandığı bildirilen açıklamada, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi.
Niger Valisi Mohammed Umar Bago, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Niger eyaletine bağlı Katcha bölgesindeki Bida-Agaie kara yolunda dün akaryakıt taşıyan tanker devrilmiş, ardından bazı kişiler yakıtı çalmaya çalıştığı sırada patlama meydana gelmişti.