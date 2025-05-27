Nijerya'da Silahlı Saldırılarda 20 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'da Silahlı Saldırılarda 20 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 20 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Gwer West Bölge Konsey Başkanı, federal hükümetin eylemsizliğini eleştirerek devam eden şiddet olaylarını kınadı.

Nijerya'nın orta kesimindeki Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gwer West Bölge Konsey Başkanı Ormin Torsar Victor, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin Benue'nin Gwer West bölgesine bağlı köylere saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Saldırılarda aralarında iki yaşında bir bebeğin de bulunduğu 20 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Victor, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Victor, bölgede devam eden şiddet olaylarını ve federal hükümetin eylemsizliğini kınadı.

Benueli yetkililer, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe duyduklarını açıkladı.

Benue eyaletinde hayvancılıkla uğraşan Fulani kabilesi ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Silahlı kişilerin, 11 Mayıs'ta Benue eyaletinde düzenlediği saldırılarda yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetmişti.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin farklı bölgelerine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını öne sürüyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını tehdit ediyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah

Erdoğan "En büyük günah" deyip resti çekti: Asla kabul edilemez
Bahçeli: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir

Bahçeli'den 119 gün sonra kamera karşısında ilk mesaj
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonunda yeni gelişme
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz

Günlük kiralık daireye kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Canlı yayında Müge Anlı'ya 'Bu erkeklere ne olmuş ya?' dedirten kayıt

Müge Anlı'ya "Bu erkeklere ne olmuş ya?" dedirten kayıt
Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor

Beklenmedik gelişme! Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başıboş köpek, hastane kafeteryasına tuvaletini yaptı

Hastanede skandal görüntü
Bahçeli görüşmesi sonrası Bakırhan 'Ne mi istiyoruz?' dedi, tek tek sıraladı

Görüşme sonrası Bakırhan "Ne mi istiyoruz?" dedi, tek tek sıraladı
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Yeni maceraya atılıyor! Gökhan Gönül milli takımdaki görevinden ayrıldı

Milli takımdaki görevinden ayrıldı! İşte nedeni
Operasyon yapılan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı 200 milyon liraya yalı satın almıştı

200 milyona Boğaz'ın 'en güzel kırmızısı'nı satın almıştı
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi! Bahçeli kapıda karşıladı

Bahçeli kapıda karşıladı, masada iki kritik konu vardı
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.