Haberler

Nijerya'nın Benue eyaletindeki silahlı saldırıda 1000'den fazla kişi evini terk etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Benue eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırı nedeniyle 1000'den fazla kişi yerinden edildi ve komşu bölgelere sığındı. Bölgede arazi anlaşmazlıkları ve silahlı grup saldırıları güvenlik sorunlarına yol açıyor.

Nijerya'nın Benue eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırı nedeniyle 1000'den fazla kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Ohimini Yerel Yönetim Bölgesi Başkanı Gabriel Adole, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Ohimini'ye bağlı Oglewu bölgesindeki Ankpechi köyüne silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini belirtti.

Adole, saldırı nedeniyle 1000'den fazla kişinin yerinden edildiğini ve komşu yerleşim yerlerine sığındığını kaydetti.

Nijerya'nın önemli tarım merkezlerinden Benue eyaletinde, son yıllarda silahlı grupların saldırıları ile arazi ve otlak kullanımı kaynaklı anlaşmazlıklar nedeniyle güvenlik sorunları yaşanıyor.

Sık sık düzenlenen saldırılar nedeniyle binlerce kişi yerinden edilirken, tarımsal faaliyetler de ciddi şekilde aksıyor.

Son olarak 14 Temmuz'da eyaletin Otukpo bölgesine bağlı Nobi köyüne düzenlenen saldırıda 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Adam Abu
Başsavcılıktan 'Ahbap' açıklaması! Bilirkişi heyeti görevlendirildi

Ahbap'la ilgili en çok merak edilen soru için harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya Savunma Bakanı Koizumi'den İstanbul'da 'uskumru sandviç' paylaşımı

Japon Bakan Türkiye'yi ardında bırakamadı! Yeni paylaşımı olay
Narin'in babası Arif Güran, Kılıçdaroğlu ile görüştü

Kılıçdaroğlu, aileden önemli bir ismi genel merkezde ağırladı
Milli futbolcu Zeki Çelik, Juventus'a transfer oldu

Yeni adresi belli oldu! Artık bir başka milli yıldızla takım arkadaşı
12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

Aylarca üzerinde çalışılan paket, Meclis'ten geçti
Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücrete dev ara zam

Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücrete dev ara zam! Herkese rahat nefes aldırır
Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Erbakan'dan Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Asena Keskinci yeni filmi için tesettüre girdi

Tesettüre girdi! Kim olduğunu öğrenince şaşıracaksınız