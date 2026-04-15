Nijerya'da 33 eyalet için şiddetli fırtına ve sel uyarısı

Güncelleme:
Nijerya Su Kaynakları ve Sanitasyon Bakanı, 36 eyaletten 33'ü için şiddetli fırtına ve sel uyarısı yaptı. Sel olaylarının iklim değişkenliği ve yetersiz alt yapıdan kaynaklandığı belirtildi.

Nijerya'da, etkili olması beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle 36 eyaletten 33'ü için "şiddetli fırtına ve sel" uyarısı yapıldı.

Su Kaynakları ve Sanitasyon Bakanı Joseph Utsev, başkent Abuja'nın yanı sıra ülkenin 36 eyaletinden 33'üne bağlı 14 bin 118 bölgede, şiddetli fırtına ve sellerle karşı karşıya kalınabileceğini belirtti.

Bakan Utsev, artan sel olaylarının "iklim değişkenliği, hızlı kentleşme, yetersiz drenaj altyapısı ve kötü arazi kullanım uygulamalarından" kaynaklandığını ifade etti.

Ülkede 2025'te yaşanan şiddetli sel felaketlerinde 230'dan fazla kişi yaşamını yitirmiş, 826 kişi yaralanmış ve 115 kişi kaybolmuştu.

Kaynak: AA / Adam Abu
