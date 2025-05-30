Nijerya'da sel felaketi! 117 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da sel felaketi! 117 kişi hayatını kaybetti
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Nijerya'da sel felaketi! 117 kişi hayatını kaybetti
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Nijerya'nın Nijer eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde en az 117 kişi yaşamını yitirdi. Binlerce ev yıkılırken, çok sayıda insan kayboldu.

Nijerya'nın Nijer eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde binlerce evin yıkılması sonucu en az 117 kişi hayatını kaybetti.

Afrika ülkesi Nijerya'yı sel vurdu. Nijer eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde felaketinde binlerce evin yıkılması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

EN AZ 117 KİŞİ ÖLDÜ

Yapılan açıklamalara göre sel felaketi nedeniyle en az 117 kişi hayatını kaybetti. Nijer Acil Durum Yönetim Ajansı Başkanı İbrahim Hussaini, yaklaşık 3 bin evin sular altında kaldığını aktardı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ KAYBOLDU

Hussaini, eyaletteki selin Çarşamba gecesi meydana geldiğini ve dün sabaha kadar etkilerinin devam ettiğini, çok sayıda insanın da hala kayıp olduğunu söyledi.

Nijerya'da 2022 yılında yaşanan sel felaketinde 600'den fazla kişi ölmüş, yaklaşık 1,4 milyon kişi yerinden olmuş ve 440 bin hektar tarım arazisi hasar görmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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