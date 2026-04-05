Nijerya'da iki kiliseye düzenlenen saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, Paskalya kutlamaları sırasında iki kiliseye düzenlenen silahlı saldırılarda 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kaçırıldı.

KİLİSE SALDIRISINDA 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ulusal basında yer alan haberlere göre, silahlı çete üyeleri Kaduna eyaletindeki Arika bölgesinde First Evangelical ve St. Augustine Katolik Kilisesi'ne saldırdı. Saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan haberlerde, çok sayıda kişinin kaçırıldığı kaydedildi.

Arika bölge yetkilisi Mark Bawa, çok sayıda saldırganın köye geldiğini, uzun süre burada kaldıklarını belirterek, kaçırılan kişileri bulmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.