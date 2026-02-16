Nijerya'da Otobüsle Tır Çarpıştı: En Az 11 Ölü, 7 Yaralı
Nijerya'nın Enugu eyaletinde bir otobüs ile tırın çarpışması sonucu en az 11 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Kazanın hatalı sollama ve aşırı hız nedeniyle gerçekleştiği bildirildi.
ABUJA, 16 Şubat (Xinhua) -- Nijerya'nın güneydoğusundaki Enugu eyaletinde bir otobüsle tırın otoyolda çarpışması sonucu en az 11 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.
Yetkililerin gazetecilere yaptığı açıklamaya göre kaza cumartesi günü akşam saatlerinde Enugu-Port Harcourt otoyolunda meydana geldi.
Kazadan toplam 36 kişinin etkilendiğini belirten yetkililer, kazanın ilk belirlemelere göre "hatalı sollama ve aşırı hız" nedeniyle meydana geldiğini ifade etti.
Kaynak: Xinhua / Güncel