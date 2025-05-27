Nijerya'da Otobüs ve Kamyon Çarpıştı: 19 Ölü, 8 Yaralı

Nijerya'da Otobüs ve Kamyon Çarpıştı: 19 Ölü, 8 Yaralı
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Nijerya'nın Kogi eyaletinde bir yolcu otobüsünün hızla seyreden bir kamyona çarpması sonucunda 19 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Nijerya'nın Kogi eyaletinde, yolcu otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kogi Eyaleti Müdürü Kumar Tsukwam, yaptığı açıklamada, Lokoja-Obajana kara yolunda hız yapan bir yolcu otobüsünün, seyir halindeki kamyona çarptığını belirtti.

Tsukwam, kazada aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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