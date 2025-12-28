Haberler

Nijerya'da yola döşenen mayınların patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, yola döşenen mayınların otomobillerin geçişi sırasında patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye güvenlik güçleri sevk edilirken, patlamanın nedenine dair soruşturma başlatıldı.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde yola döşenen mayınların otomobillerin geçtiği sırada patlatılması sonucu 9 kişi öldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, Zamfara eyaletinin Magami-Dansadau kara yoluna döşenen iki mayın otomobillerin geçişi esnasında patladı.

Patlamada 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Zamfara Polis Sözcüsü Yazid Abubakar, yaptığı açıklamada, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
