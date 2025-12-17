Haberler

Nijerya'da madencilere düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Nijerya'nın Plateau eyaletinde madencilere düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de kaçırıldı. Yerel otoriteler, güvenlik önlemlerinin artırılması talebinde bulundu.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde madencilere düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Berom Gençlik Derneği Başkanı Solomon Dalyop, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, dün eyaletin Fan bölgesindeki maden alanında çalışan genç madencilerin silahlı kişilerin saldırısına uğradığını belirtti.

Saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Dalyop, 3 kişinin de kaçırıldığını ifade etti.

Dalyop, saldırganların, herhangi bir provokasyon olmaksızın madencilere saldırdığını söyledi.

Öte yandan, Nijerya'daki işçi sendikaları, ülkede artan güvenlik sorunlarına karşı önlem alınması talebiyle protesto düzenledi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
