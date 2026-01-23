Haberler

Nijerya'da bir maden alanında düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Plateau eyaletinde bir maden alanında düzenlenen saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi. Silahlı kişilerin düzenlediği saldırının ardından çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Ülkede silahlı çeteler ve terör örgütleriyle mücadele sürüyor.

Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Plateau eyaletine bağlı Kuru bölgesinde bulunan yasa dışı maden alanında saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

