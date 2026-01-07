Nijerya'da geçen yıl Lassa ateşi hastalığı nedeniyle 206 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle geçen yıl 206 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, geçen yıl Lassa ateşi salgınının, ülkenin başkenti Abuja'nın yanı sıra 21 eyalete bağlı 102 bölgeye yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2025 yılında ülkede 206 ölüm kaydedildiği, vaka ölüm oranının ise yüzde 18,4'e yükseldiği aktarılarak, bu oranın, 2024'ün aynı döneminde yüzde 16,4 olarak açıklandığı ifade edildi.

Ülke genelinde geçen yıl 9 bin 270 şüpheli vaka tespit edildiği belirtilen açıklamada, yapılan testlerde 1119 vakanın pozitif çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, 2024'e kıyasla şüpheli ve doğrulanmış vaka sayısında düşüş yaşanmasına rağmen ölüm oranındaki artışın, hastaların sağlık kuruluşlarına geç başvurmasından kaynaklandığı vurgulandı.

2019'da acil durum ilan etmişti

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.