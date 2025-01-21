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Nijerya'da Lassa Ateşi salgını: 10 kişi hayatını kaybetti

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Nijerya'da son bir haftada Lassa ateşi nedeniyle 10 kişi yaşamını yitirirken, 54 yeni vaka tespit edildi. Salgının yayılması konusunda yetkililer halkı uyardı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da bir haftada, hayvandan insana geçen Lassa ateşi nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede Lassa ateşi salgınının yayılmaya devam ettiği belirtildi. Açıklamada, son bir haftada ülkede 54 Lassa ateşi vakasının tespit edildiği ifade edilerek, salgın nedeniyle 10 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Ülke genelinde geçen yıl 190 kişinin hayatını kaybettiği salgında hükümet, hastalığın tedavisi için 3 ilaç belirlendiğini duyurmuştu.

FARE DIŞKISINDAN BULAŞIYOR

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı. Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti. Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor. Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyardı.

Nijerya'da Lassa Ateşi salgını: 10 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıIstecram null:

Buyur burdan yak 1 haftaya bizde O zaman bizim kapılar han kapısı çünkü cebine doları koyan girebilir

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