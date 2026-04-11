Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle ölenlerin sayısı 167'ye yükseldi

Güncelleme:
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) açıkladığına göre, Lassa ateşi hastalığı bu yıl 167 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Ülkede salgın devam ederken, yeni vaka sayılarında azalma gözlemleniyor ancak ölümler artıyor.

Teyit edilen vaka sayısının önceki hafta kaydedilen 51'den 26'ya düştüğü belirtilen açıklamada, yeni vaka sayısı azalsa da hastalıktan kaynaklanan ölümlerin arttığı ifade edildi.

Geçen yıl 190 kişi yaşamını yitirmişti

Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde 2025'te 190 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
