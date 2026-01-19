Nijerya'da kiliseye gidenlere düzenlenen saldırıda onlarca kişi kaçırıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde kiliseye gidenlere düzenlenen saldırıda onlarca kişi kaçırıldı.

Yerel basındaki haberlere göre, dün, Kaduna eyaletine bağlı Kurmin Wali bölgesinde kiliseye gidenler, silahlı kişilerin saldırısına uğradı.

Saldırıda, aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu onlarca kişi kaçırıldı.

Kaduna Polis Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olay bölgesine güvenlik güçleri sevk edildi ve soruşturma başlatıldı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkedeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.