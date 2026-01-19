Haberler

Nijerya'da kiliseye gidenlere düzenlenen saldırıda onlarca kişi kaçırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, kiliseye gidenlere düzenlenen saldırıda aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu onlarca kişi kaçırıldı. Güvenlik güçleri olaya müdahale etti ve soruşturma başlatıldı.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde kiliseye gidenlere düzenlenen saldırıda onlarca kişi kaçırıldı.

Yerel basındaki haberlere göre, dün, Kaduna eyaletine bağlı Kurmin Wali bölgesinde kiliseye gidenler, silahlı kişilerin saldırısına uğradı.

Saldırıda, aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu onlarca kişi kaçırıldı.

Kaduna Polis Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olay bölgesine güvenlik güçleri sevk edildi ve soruşturma başlatıldı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkedeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var

Son haftaların en kritik toplantısı başladı! İşte masadaki konular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia

Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak

Karar çıktı! Servetine servet katacak
Ekonomistler, faizde indirim bekliyor

Perşembe öncesi ekonomistlerin tek bir beklentisi var
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Uykucu Trump! Daha tam ayılmadan Macron'dan o haberi almış

Uykucu Trump! Daha tam ayılmadan Macron'dan o haberi almış
Bu kararı hiç beklemiyordu! Alex de Souza'ya büyük şok

Bu kararı hiç beklemiyordu! Alex de Souza'ya büyük şok