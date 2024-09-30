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Nijerya'da bir kilise ayininde verilen yemek 5 kişiyi öldürdü

Nijerya'da bir kilise ayininde verilen yemek 5 kişiyi öldürdü
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Nijerya'da bir kilisede pazar ayini sonrası verilen yemeğin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan yaklaşık 50 kişiden 5'i hayatını kaybetti. Olayın nedeni araştırılıyor.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, İbadan kentindeki bir kilisede pazar ayini sırasında zehirlendiğinden şüphelenilen yaklaşık 50 kişi Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi'nde (IDC) tedavi altına alındı. Bu kişilerden 5'inin yaşamını yitirdiği belirtildi. Yetkililer, nedeni henüz kesin olarak belirlenemeyen ölümlerin kilisenin özel günlerde servis ettiği geleneksel "İpese" yemeğinin ardından meydana geldiğini aktardı. Kilise yönetimi, polis, Devlet Hizmetleri Müdürlüğü (DSS) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi kurumların olayın nedeni hakkında soruşturma yürüttüğü kaydedildi.

"KURBANLAR GİBİ BEN DE BU YEMEKLERDEN YEDİM VE BANA HİÇBİR ŞEY OLMADI"

Kiliseden bir kaynak, ölümlerin nedeninin henüz kesin olarak belirlenemediğini ifade ederek, "Kurbanlar gibi ben de bu yemeklerden yedim ve bana hiçbir şey olmadı. Olay araştırılıyor ve sadece bazılarının ortaya attığı gibi 'İpese' ile ilgili değil." dedi. Ölümlerin bilinmeyen bir hastalıkla ilişkili olup olmadığı da araştırılıyor. Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi'ne kaldırılan onlarca kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği aktarıldı. Olayın meydana geldiği Oyo Eyaleti polisi, ölümlerin nedenini soruşturmaya devam ettiklerini, olayın neden kaynaklandığını belirlemek için diğer kurumlarla yakın işbirliği içinde olduklarını açıkladı.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel

Zehirlenme Güvenlik Nijerya Güncel Sağlık Dünya

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