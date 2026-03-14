Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 15 köylü öldü

Nijerya'nın Benue eyaletinde, kaju toplayan köylere yönelik silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Saldırı, silahlı çete üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Nijerya'nın Benue eyaletinde, kaju toplayan köylülere yönelik silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Benue eyaletine bağlı Ojantele köyündeki bir tarlada kaju toplayan köylülere ateş açtı.

Saldırıda, çoğu kadın 15 köylü yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Ülkede ayrıca cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler ve çete üyeleri, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek

Trump "Hürmüz Boğazı" için gözünü kararttı: Çok yakında...
Damadının verdiği böbrekle yaşama tutundu

İnsan kayınpederi için bunu yapar mı?
Gazze'yi şimdi de kum fırtınası vurdu! Göz gözü görmüyor

Bölgeyi şimdi de kum fırtınası vurdu! Göz gözü görmüyor
Genç kadını 'Kızını göreceksin' diye kandırıp 4. kattan aşağı attı

Genç kadını "Kızını göreceksin" diye kandırıp 4. kattan aşağı attı
Süper Lig'de ilginç anlar! Rakip penaltı kazanınca tüm yedek kulübesi soyunma odasına gitti

Rakip penaltı kazanınca tüm yedek kulübesi soyunma odasına gitti
Damadının verdiği böbrekle yaşama tutundu

İnsan kayınpederi için bunu yapar mı?
Sorulan soru 'Allah Nihat Hoca'ya sabır versin' dedirtti

Sorulan soru "Allah Nihat Hoca'ya sabır versin" dedirtti
Ayşegül Eraslan'ın ölümünde kan donduran iddia! Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı

Ölümünde kan donduran iddia! Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı