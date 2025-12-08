Haberler

Nijerya'nın Nijer eyaletinde kaçırılan öğrencilerden 100'ü serbest bırakıldı

Güncelleme:
Nijerya'nın Nijer eyaletindeki St. Mary's School'dan kaçırılan öğrencilerden 100'ü federal hükümetin müdahalesi ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

Nijerya'nın Nijer eyaletindeki St. Mary's School adlı Katolik okulundan kaçırılan öğrencilerden 100'ünün serbest bırakıldığı bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, yerel yetkililerden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, federal hükümetin, St. Mary's School'dan kaçırılan öğrencilerden 100'ünün serbest bırakılmasını sağladığı belirtildi.

Öğrencilerin nasıl serbest bırakıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Nijer eyaletindeki St. Mary's School adlı Katolik okuluna 21 Kasım'da düzenlenen baskında, 300'den fazla öğrenci ve personelin silahlı kişilerce kaçırıldığı, 50 öğrencinin bu kişilerin elinden kaçmayı başardığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
