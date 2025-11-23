Haberler

Nijerya'da Kaçırılan 38 Kişi Kurtarıldı

Güncelleme:
Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Kwara eyaletinde bir kiliseden kaçırılan 38 kişinin başarıyla kurtarıldığını duyurdu. Tinubu, güvenlik durumunu yakından izlediğini ve halkın güvenliğinin korunacağını vurguladı.

PORT Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkenin batısında bulunan Kwara eyaletindeki bir kiliseden kaçırılan 38 kişinin tamamının kurtarıldığını belirtti.

Tinubu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ülkedeki güvenlik durumuyla ilgili paylaşım yaptı.

Güvenlik çalışmalarını bizzat koordine edebilmek için Güney Afrika Cumhuriyeti'nde düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılımını iptal ettiğini hatırlatan Tinubu, güvenlik güçlerinin çalışmaları sayesinde Kwara'nın Eruku bölgesinden kaçırılan 38 kişinin tamamının kurtulduğunu ifade etti.

Tinubu, ülkenin Niger eyaletindeki bir okuldan kaçırılan öğrencilerden 51'inin bulunmasından da memnuniyet duyduğunu belirtti.

Nijerya genelindeki güvenlik durumunu yakından izlediğini kaydeden Tinubu, halkın güvenliğinin kendi yönetimi altında korunacağının altını çizdi.

Kwara eyaletinin Eruku bölgesindeli Christ Apostolic Kilisesi'ne 18 Kasım'da düzenlenen saldırıda birçok kişi kaçırılmıştı.

Terör örgütü mensupları, 21 Kasım'da da Niger eyaletindeki St. Mary's School adlı okula baskın düzenlemiş ve öğrenciler ile çalışanları kaçırmıştı. Kaçırılan 300'den fazla kişiden 51'i kaçmıştı.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
