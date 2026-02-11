Haberler

Nijerya'da ISWAP üyesi 16 terörist öldürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Borno eyaletinde düzenlenen operasyonda terör örgütü ISWAP'a yönelik 16 terörist öldürüldü, 11 rehine kurtarıldı.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'a yönelik operasyonda 16 terörist etkisiz hale getirildi.

Ülkede terör örgütlerine yönelik yürütülen "Hadin Kai Operasyonu"nun Medya Enformasyon Sorumlusu Sani Uba, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, 5 Şubat'ta Borno eyaletine bağlı Auno bölgesinde ISWAP terör örgütüne yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Uba, operasyonlarda 16 ISWAP üyesinin öldürüldüğü çok sayıda teröristin yaralı halde kaçtığını kaydetti.

Operasyonda teröristlerin rehin aldığı 11 kişinin kurtarıldığını aktaran Uba, teröristlere ait bisikletler, silahlar ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Akın Gürlek görevi devraldı! İlk açıklamasında dikkat çeken sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump 'O ülkeyi satın alacağım' dedi, Kremlin'den tarihi rest geldi

Trump "O ülkeyi satın alacağım" dedi, Kremlin'den tarihi rest geldi
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu

Genç yaşta aramızdan ayrılan ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Muhalif kimliğiyle tanınan Ruşen Çakır'ın AK Parti grubundaki tavırları olay oldu

Muhalif ismin Erdoğan karşısındaki tavırları olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arabistan ile imzalanan anlaşmanın detaylarını açıkladı! İşte yatırım yapılacak 2 il

İki il ihya olacak! Erdoğan anlaşmanın detaylarını açıkladı
Trump 'O ülkeyi satın alacağım' dedi, Kremlin'den tarihi rest geldi

Trump "O ülkeyi satın alacağım" dedi, Kremlin'den tarihi rest geldi
Kanbolat Görkem Arslan'ın eşi Hicran Akın'dan yürek sızlatan yorum

Vefat eden oyuncunun eşinden yürek sızlatan yorum
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum'dan Ankara'ya tarifeli uçakla geldi

Çiçeği burnunda bakan, koltuğa oturmadan gönülleri fethetti