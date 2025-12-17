Nijerya'da işçi sendikaları, artan güvenlik sorunlarını protesto etti

Nijerya'daki işçi sendikaları, ülkede artan güvenlik sorunlarına yönelik önlem alınması talebiyle protesto düzenledi.

Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC) ile Ticaret Birliği Kongresi (TUC), terör saldırıları ve silahlı çete faaliyetleri gibi güvenlik sorunlarına karşı ülke genelinde protestolar gerçekleştirdi.

NLC yetkilileri, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile görüşmeler yapılmasına rağmen başkent Abuja'daki İş Kongresi binası önünde toplandı.

Protestocular, "Güvenli bir Nijerya istiyoruz", "Yoksulluk güvensizliği körüklüyor", "Güvenli bir ortamda çalışmak istiyoruz" yazılı pankartlar taşıyarak, hükümet aleyhine sloganlar attı.

Eyleme katılan Anara Rosemary, yaptığı açıklamada, Nijerya'da güvensizliğin artmaya devam ettiğini ve bunun artık sessiz kalamayacakları bir durum olduğunu söyledi.

Nijerya'nın artık gönül rahatlığıyla seyahat edilebilecek bir yer olmadığını belirten Rosemary, "Oğullarımız, kardeşlerimiz öldürülüyor. Nijerya'nın işçileri öldürülüyor. Artık güvende değiliz." dedi.

Rosemary, hayatlarını korumak için protesto yapmak zorunda olduklarını ifade etti.

Emmanuel Okereke ise devletten fazla bir şey istemediklerini, sadece güvenli bir ortam talep ettiklerini vurguladı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.