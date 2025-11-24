Haberler

Nijerya'da Güvenlik Tehditleri Nedeniyle Okullar Süresiz Kapatıldı

Nijerya'nın Bauchi eyaletinde artan güvenlik tehditleri nedeniyle tüm ortaokul ve yükseköğretim kurumları süresiz kapatıldı. Eğitim Bakanlığı, kararın öğretmenler ve öğrencilerin güvenliği için alındığını duyurdu.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Bauchi eyaletinde artan güvenlik tehditleri sebebiyle yerel yönetim bölgesindeki tüm ortaokul ve yükseköğretim kurumlarının süresiz kapatıldığı bildirildi.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, Bauchi Eyaleti Eğitim Bakanlığı adına açıklama yapan Bilgi ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Jalaludeen Usman, artan güvenlik tehditleri nedeniyle eyaletteki tüm okulların kapatıldığını duyurdu.

Usman, kararın geniş kapsamlı istişarelerin ardından alındığını belirterek, uygulamanın devlete ait federal hükümete bağlı ve özel kurumların tamamını kapsadığını ifade etti.

Son günlerde eyalette artan güvenlik risklerinin okul topluluklarının güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayan Usman, "Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin can güvenliği, hükümetimizin en öncelikli sorumluluğudur." dedi.

Karar, önceki gün Darazo bölgesine bağlı Sabon Sara köyünde yaşanan saldırıda 5 polis memurunun hayatını kaybetmesinin ardından alındı.

Güvenlik kurumlarıyla koordinasyon içinde olduklarını aktaran yetkililer, tehdit seviyesinin düşmesi ve güvenlik güçlerinin onayı doğrultusunda eğitim faaliyetlerinin kademeli olarak yeniden başlatılacağını belirtti.

Bauchi, kuzey ve kuzeybatı eyaletlerinde son dönemde yaşanan okul baskınları, kitlesel öğrenci kaçırmaları ve silahlı saldırıların ardından okullarını kapatan eyaletler arasına katıldı. Daha önce Kwara eyaletindeki okullar da kapatılmıştı.

Yetkililer, operasyonlar sırasında saldırganların, çocukları "kalkan" olarak kullanmasından endişe duydukları için bu kararın alındığını aktarmıştı.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
