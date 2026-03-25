Nijerya'da güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda 1 polis ile 9 asker öldü

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde silahlı çetelerin gerçekleştirdiği saldırıda, 1 polis ve 9 asker yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var. Kebbi Valisi saldırıyı 'barbarca' olarak nitelendirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Kebbi eyaletine bağlı Giro Masa bölgesindeki güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırı düzenledi.

Kebbi Valisi Nasir İdris, saldırıyı "barbarca" olarak nitelendirdi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
