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Nijerya'da fidye için kaçırılan 7 bin 825 kişiden 1142'si hayatını kaybetti

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Nijerya'da Temmuz 2025-Haziran 2026 döneminde 1713 kaçırma olayı yaşandı; 7 bin 825 kişi fidye için kaçırıldı, 1142'si hayatını kaybetti. Kaçırılan kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 66 artarken yaklaşık 22,9 milyar naira fidye talep edildi, 7,78 milyar nairası ödendi.

Nijerya'da bir yılda 7 bin 825 kişinin fidye için kaçırıldığı belirtildi.

Nijerya Sivil Toplum Yasama Danışmanlığı Merkezi tarafından yayımlanan raporda, ülkede Temmuz 2025-Haziran 2026 döneminde 1713 kaçırma olayı gerçekleştiği ifade edildi.

Söz konusu süre zarfında 7 bin 825 kişinin fidye için kaçırıldığı, bunlardan 1142'sinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kaçırılan kişi sayısının bir önceki yıla göre yüzde 66 arttığı, kaçırma olaylarında yaklaşık 22,9 milyar naira (17,2 milyon dolar) fidye talep edildiği ve bunun 7,78 milyar nairasının ödendiği bilgisi verildi.

Raporda, ödenen fidye miktarında artış olduğu belirtilerek, bunun, suç örgütleri açısından insan kaçırmanın kazançlı bir faaliyet haline geldiğini gösterdiği ve kaçırma olaylarının Kuzeybatı ve Orta Kuşak bölgelerinin dışına yayıldığı ifade edildi.

Güvenlik güçlerinin operasyonlarına rağmen zayıf yargılama süreçleri, istihbarat koordinasyonundaki eksiklikler, yoksulluk ve işsizliğin organize suç gruplarının faaliyetlerini kolaylaştırdığına işaret edildi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram, Lakurawa ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA
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