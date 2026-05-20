Nijerya'nın Katsina eyaletinde fidye için kaçırılan 11 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın kuzeyindeki Katsina eyaletinde fidye için kaçırılan 11 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Abubakar Aliyu Sadiq, yaptığı açıklamada, polisin eyaletin Malumfashi bölgesinde silahlı çete üyelerinin saldırı girişimini engellendiği bilgisini verdi.

Sadiq, engellenen saldırının ardından polisin düzenlediği operasyonda fidye için kaçırılan 11 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

Operasyonlarda çok sayıda silahlı çete üyesinin yakalandığını belirten Sadiq, çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini aktardı.

Nijerya, farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.

Nijerya'da cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.