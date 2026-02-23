Haberler

Nijerya'da ISWAP üyesi 25 terörist öldürüldü

Güncelleme:
Nijerya'nın Borno eyaletinde düzenlenen operasyonlarda, DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'a ait 25 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda birçok terörist yaralı olarak kaçarken, teröristlere ait yapılar imha edildi ve önemli mühimmat ele geçirildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'a yönelik operasyonlarda 25 terörist etkisiz hale getirildi.

Ülkede terör örgütlerine yönelik yürütülen "Hadin Kai Operasyonu"nun Medya Enformasyon Sorumlusu Sani Uba, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Limankara ve Kukawa bölgelerinde ISWAP terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Uba, operasyonlarda 25 ISWAP üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin yaralı halde kaçtığını kaydetti.

Operasyonlarda teröristlere ait geniş çaplı savunma ve yaşam destek yapılarının imha edildiğini aktaran Uba, teröristlere ait 2 araç, çok sayıda silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
