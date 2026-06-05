Haberler

Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler arasındaki çatışmada 7 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Bauchi eyaletinde Fulani çobanları ile çiftçiler arasında çıkan çatışmada 7 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Misilleme saldırısında 50 kulübe ateşe verildi.

Nijerya'nın Bauchi eyaletinde çobanlar ile çiftçiler arasında yaşanan çatışmada 7 kişi yaşamını yitirdi.

Bauchi Polisi Halkla İlişkiler Sorumlusu Nafiu Habib, yaptığı yazılı açıklamada, Fulani çobanlarının, Lanzai köyü çevresinde tarlalarına gübre serpen çiftçilere saldırdığını kaydetti.

Habib, saldırının ardından iki grup arasında çıkan çatışmada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığı bilgisini verdi.

Saldırının, Lanzai köyündeki gençlerin misillemesine yol açtığını anlatan Habib, gençlerin harekete geçerek Fulanilerin yaşadığı Dosho yerleşimine baskın düzenlediğini ifade etti.

Habib, misilleme sırasında yaklaşık 50 kulübenin ateşe verildiğini ve çok sayıda ev eşyasının tahrip edildiğini belirtti.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayın kontrol altına alındığını kaydeden Habib, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulani toplulukları ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Göçebe Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Batı ve Orta Afrika'nın birçok ülkesine yayılan Fulaniler, yaklaşık 40 milyonluk nüfuslarıyla Afrika'nın en büyük yarı göçebe topluluklarından biri olarak biliniyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler

Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! İki şehir arası 2,5 saate düşüyor
Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor

Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor
İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali

İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali
Yunanistan'da bir ilk! Kadınlar asker ocağına girdi

Komşuda tarihi adım! Kışlaya girdiler
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim

Karı-kocaya kanlı infazın altından "yasak aşk" çıktı
İlçenin başına talih kuşu kondu! Japonya'ya 200 ton ürün gönderecekler

İlçenin başına talih kuşu kondu! Japonya'ya 200 ton ürün gönderecekler
Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

Cenazede dikkat çeken anlar! Reha Muhtar'ın kızı kendini tutamadı