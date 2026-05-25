Haberler

Nijerya'da teröristlerin rehin aldığı 92 sivil kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP tarafından rehin alınan 52 erkek, 33 kadın ve 7 çocuktan oluşan 92 sivil, ordu operasyonlarıyla kurtarıldı.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP tarafından rehin alınan 92 sivilin kurtarıldığı bildirildi.

Teröristlere yönelik Hadin Kai Operasyonu'nun medya enformasyon sorumlusu Sani Uba, yaptığı açıklamada, ordunun Borno eyaletinde terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'a yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Uba, operasyonlarda teröristlerin rehin aldığı 92 sivilin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonların gözetleme sistemleri sayesinde gerçekleştirildiğini aktaran Uba, "Kurtarılanlar 52 erkek, 33 kadın ve 7 çocuktan oluşuyor." ifadesini kullandı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı

Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey

Hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e ziyaret: 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplanmalı

Önce Özgür Özel ile görüştü, sonra çağrı yaptı
Çorum FK'nın Süper Lig sevincini yarıda bırakan ölüm haberi

Çorum FK'nın Süper Lig sevincini yarıda bırakan ölüm haberi
Benzin istasyonunda twerk faciası: Aracın üstünden yere çakıldı

Benzin istasyonunda akılalmaz anlar! Herkes izlerken yere çakıldı
AK Partili Tayyar: Özel anlaşmaya yakındı, İmamoğlu mesaj gönderdi

"Özgür Özel anlaşmaya yakındı, bir isim mesaj gönderdi"
İddia: Kılıçdaroğlu yakın zamanda kurultay düşünmüyor, CHP'yi seçime kendisi götürecek

CHP'yi ne zaman kurultaya götürecek? Niyeti çok farklıymış
Okan Buruk Acun Ilıcalı'yı tebrik etti, Galatasaray taraftarı çıldırdı

Galatasaraylıları çıldırttı