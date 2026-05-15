Nijerya'da okula düzenlenen saldırıda çok sayıda öğrenci kaçırıldı

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın, bir okula düzenlediği saldırıda çok sayıda öğrenciyi kaçırdığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, terör örgütü Boko Haram mensupları, ordunun Borno eyaletine bağlı Askira-Uba bölgesinden çekilmesinden sonra bölgedeki bir okula zorla girdi.

Saldırıda çok sayıda öğrenci kaçırıldı.

Borno Eyalet Meclisi Başkan Yardımcısı Abdullahi Askira, saldırıyı "iç karartıcı" olarak nitelendirdi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde, on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten itibaren ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.