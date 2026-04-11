Nijerya'da 386 kişi terör suçundan hapse mahkum edildi

Nijerya'da, terör örgütü Boko Haram'a yönelik toplu davalarda 386 kişi hapse mahkum edildi.

Başkent Abuja'daki Federal Yüksek Mahkeme'de 4 gün süren davalarda yargılanan 386 sanık, işledikleri suçlara göre 5 yıl ila müebbet hapis arasında değişen cezalara çarptırıldı.

Nijerya Adalet Bakanı ve Federal Başsavcı Lateef Fagbemi, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7-10 Nisan tarihlerinde 10 farklı mahkemede toplam 508 sanığın yargılandığını belirtti.

Fagbemi, yargılamalar sonucunda 386 kişinin terör suçundan hapse mahkum edildiğini kaydederek, 8 sanığın serbest bırakıldığını, 2 sanığın ise beraat ettiğini ifade etti.

Yargılaması tamamlanamayan 112 şüphelinin davalarının ise 15-18 Haziran'da görülecek yeni duruşmalarda ele alınacağını aktaran Fagbemi, söz konusu toplu yargılamaların suçlulara önemli bir mesaj verdiğini söyledi.

Fagbemi, "Bu yargılamalar, Nijerya'da terör gibi ağır suçlara yer olmadığını açıkça göstermektedir." dedi.

Nijerya hükümeti, daha önce ülkenin kuzeydoğusunda yakalanan terör örgütü Boko Haram'ın yaklaşık 5 bin üyesinin yargılanacağını duyurmuştu.

Ülkede, 2024'te 300 Boko Haram üyesi yargılanmıştı.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009 yılından bu yana gerçekleştirdiği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Ülkede süregelen terör saldırıları ve silahlı çatışmalar, her yıl yüz binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açıyor. Bu durum, Nijerya'da hem insani krizi derinleştiriyor hem de bölgesel istikrarsızlığı artırıyor.