Nijerya'nın Lagos eyaletinde 91 mahkuma af çıkarıldı
Lagos eyaletinde İnsan Hakları Günü vesilesiyle 91 mahkuma af çıkarıldı. 80 mahkum derhal serbest bırakılacak.
Nijerya'nın Lagos eyaletinde Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Günü dolaysıyla 91 mahkuma af çıkarıldı.
Lagos Eyalet Adalet Bakanı ve Başsavcı Lawal Pedro yaptığı açıklamada, 2025 BM İnsan Hakları Günü dolaysıyla 91 mahkuma af çıkarıldığını belirtti.
Pedro, bu kapsamda 80 mahkumun derhal serbest bırakılacağını kaydetti.
Affın eyalet valisinin anayasal takdir yetkisi çerçevesinde uygulandığını kaydeden Pedro, söz konusu hükümlülerin ceza sürelerinin yüzde 70'inden fazlasını tamamladığını ifade etti.
Pedro, Lagos'un 1999'da demokrasiye dönüş sürecinde vatandaşların devlete ve yargı kurumlarına duyduğu güveni yeniden inşa etmek amacıyla Vatandaş Hakları Müdürlüğü'nün kurulduğunu hatırlattı.