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Nijerya'da "bitkisel içecek" tükettikten sonra ölenlerin sayısı 49'a çıktı

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Nijerya'nın güneybatısındaki Ondo eyaletinde "bitkisel içecek" tüketmelerinin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yükseldi.

Nijerya'nın güneybatısındaki Ondo eyaletinde "bitkisel içecek" tüketmelerinin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yükseldi.

Odigbo Yerel Yönetim Başkanı Taiwo Adegoroye, yaptığı açıklamada, 9 Eylül'de Ondo eyaletine bağlı Araromi Obu ve Odigbo kentlerinde "bitkisel içecek" tüketmelerinin ardından zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere kaldırılanlardan 19'unun daha hayatını kaybettiğini belirtti.

Adegoroye, böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 49'a yükseldiğini, yaklaşık 170 kişinin olaydan etkilendiğini kaydetti.

Etkilenenlerin çoğunun halen hastanelerde tedavi gördüğü bilgisini paylaşan Adegoroye, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Ondo eyaletinde 9 Eylül'de "bitkisel içecek" tüketen 30 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA
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