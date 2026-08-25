Nijerya'da 150 Terörist Teslim Oldu

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütlerine karşı yürütülen "HADIN KAI (Birlikte İşbirliği)" operasyonu kapsamında son bir haftada 150'den fazla terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, aralarında örgütlerin komuta kademesinden isimler ve silahlı unsurların da bulunduğu 150'den fazla terör örgütü mensubunun, son bir haftada teslim olduğu, önceki hafta teslim olanların sayısının da 50'nin üzerinde olduğu aktarıldı.

Teslim olan bazı örgüt mensuplarının silah ve mühimmatlarına el konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, teslim olanların sayısındaki artışın istihbarat faaliyetleri, askeri operasyonların yoğunlaştırılması ve örgüt mensuplarının silah bırakmasını teşvik etmeye yönelik çalışmaların sonucunda gerçekleştiği kaydedildi.

Nijerya ordusu, "HADIN KAI" operasyonu kapsamında ülkenin kuzeydoğusunda terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemeye ve sivillerin güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: AA