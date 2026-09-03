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Nijerya'da binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

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Nijerya'nın Kwara eyaletinde çöken bir binanın enkazı altında kalan 5 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Kwara eyaletinde çöken bir binanın enkazı altında kalan 5 kişi hayatını kaybetti.

Kwara Valiliği yetkilisi Bashir Lawal, yaptığı açıklamada, eyaletin başkenti Ilorin'de bir binanın çöktüğünü belirtti.

Lawal, enkaz altında kalan 1 kadın ve 4 çocuğun cesedine ulaşıldığını, çok sayıda kişinin kayıp olduğunu söyledi.

Binanın çökme nedeninin araştırıldığını aktaran Lawal, olay bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA
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