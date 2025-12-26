Haberler

Nijerya: ABD ile güvenlik işbirliği kapsamında terör hedeflerine hava saldırısı düzenlendi

Güncelleme:
Nijerya Dışişleri Bakanlığı, ABD ile ortaklaşa yürütülen güvenlik işbirliği çerçevesinde kuzeybatıda terör örgütlerine yönelik hava saldırıları gerçekleştirildiğini bildirdi. Açıklamada, Nijerya'nın terörle mücadelede sivillerin korunmasına öncelik verdiği vurgulandı.

Nijerya Dışişleri Bakanlığı, Nijerya ile ABD arasındaki yapılandırılmış güvenlik ve istihbarat işbirliği kapsamında ülkenin kuzeybatısında terör örgütlerine yönelik hava saldırıları düzenlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nijerya'nın terörizm ve şiddet içeren aşırılıkla mücadele kapsamında ABD başta olmak üzere uluslararası ortaklarıyla güvenlik alanında işbirliğini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, işbirliği sayesinde ülkenin kuzeybatısındaki bazı terör hedeflerine hassas hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Söz konusu işbirliğinin uluslararası hukuk çerçevesinde istihbarat paylaşımı ve koordinasyonu içerdiği ifade edilen açıklamada, Nijerya hükümetinin tüm terörle mücadele faaliyetlerinde sivillerin korunmasına öncelik verdiği vurgulandı.

Açıklamada, ulusal birliğin korunması ve vatandaşların inanç ya da etnik köken ayrımı gözetilmeksizin hak ve onurunun güvence altına alınmasının temel ilke olduğu anlatıldı.

Hristiyanlar, Müslümanlar ya da diğer topluluklara yönelik her türlü terör saldırısının Nijerya'nın değerlerine ve uluslararası barış ile güvenliğe aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, hükümetin, terör örgütlerinin finansman ve lojistik ağlarını zayıflatmak, sınır aşan tehditleri önlemek ve ülkenin güvenlik kurumları ile istihbarat kapasitesini güçlendirmek amacıyla diplomatik ve güvenlik kanalları üzerinden ortaklarıyla yakın işbirliğini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ilgili ortaklarla temasların devam edeceğini ve kamuoyunun gelişmeler hakkında resmi kanallar aracılığıyla bilgilendirileceğini bildirildi.

Trump, saldırıyı emretti

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından dün Nijerya'nın kuzeybatısında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı hedeflere karşı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Trump, kendi emriyle Nijerya'nın kuzeybatısında saldırı düzenlendiğini ve saldırıda teröristlerin öldürüldüğünü kaydederek, "Hristiyanların öldürülmesinin devam etmesi halinde" bu saldırıların daha fazlasının olacağı uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
500

