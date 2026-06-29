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Nijerya'da terör örgütü ISWAP mensubu 76 terörist teslim oldu

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Nijerya'nın Borno eyaletinde terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'a ait 76 üye, ordunun operasyonları sonucu askerlere teslim oldu. Operasyonda çok sayıda terörist öldürüldü, yaralı kaçanlar oldu.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın 76 üyesi, askerlere teslim oldu.

Nijerya Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine karşı yürüttüğü Hadin Kai Operasyonu'nun Komutan Vekili Mohammed Musa Goni, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun Borno eyaletinde terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'a yönelik operasyonlarını sürdürdüğünü belirtti.

Goni, operasyon kapsamında 76 ISWAP üyesinin askerlere teslim olduğunu kaydetti.

Teslim olan teröristlerin şu anda güvenli bir bölgede tutulduğunu aktaran Goni, kimlik tespiti, bilgi alma ve diğer gerekli işlemlerin devam ettiğini belirtti.

Goni, operasyonda ayrıca çok sayıda teröristin öldürüldüğünü belirterek, onlarca teröristin yaralı kaçtığını ifade etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
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