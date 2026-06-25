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Nijerya'da 3 katlı binanın çökmesi sonucu 3 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

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Nijerya'nın Lagos kentinde 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Nijerya'nın Lagos şehrinde 3 katlı binanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Lagos İtfaiye ve Kurtarma Genel Müdürü Margaret Adeseye, yaptığı açıklamada, Lagos'un Ijegun-Egba Berger bölgesinde 3 katlı binanın çöktüğünü bildirdi.

Adeseye, enkaz altında kalan 3 kişinin cesedine ulaşıldığını, 17 kişinin yaralı kurtarıldığını belirtti.

Ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Adeseye, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini dile getirdi.

Adeseye, binanın çökme nedeninin araştırıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Adam Abu
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