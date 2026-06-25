Nijerya'da 3 katlı binanın çökmesi sonucu 3 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
Nijerya'nın Lagos kentinde 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Nijerya'nın Lagos şehrinde 3 katlı binanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Lagos İtfaiye ve Kurtarma Genel Müdürü Margaret Adeseye, yaptığı açıklamada, Lagos'un Ijegun-Egba Berger bölgesinde 3 katlı binanın çöktüğünü bildirdi.
Adeseye, enkaz altında kalan 3 kişinin cesedine ulaşıldığını, 17 kişinin yaralı kurtarıldığını belirtti.
Ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Adeseye, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini dile getirdi.
Adeseye, binanın çökme nedeninin araştırıldığını kaydetti.
Kaynak: AA / Adam Abu