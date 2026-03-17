Haberler

Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu, 37 yıl sonra İngiltere'ye resmi ziyarette bulunacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, 18-19 Mart tarihlerinde İngiltere'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirerek, 37 yıl aradan sonra Nijerya'nın liderinin bu ülkeye ilk resmi ziyaretini yapmış olacak. Ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacı taşıyor.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Tinubu'nun resmi temaslarda bulunmak üzere ülkesinden ayrıldığı belirtildi.

Tinubu'nun, İngiltere Kralı 3. Charles'ın ev sahipliğinde 18-19 Mart'ta temaslarda bulunacağı aktarılan açıklamada, Windsor Kalesi'nde Kral tarafından ağırlanacak olmasının ziyareti ayrıca önemli kıldığı vurgulandı.

Açıklamada, ziyaretin, Nijerya ile İngiltere arasındaki köklü ilişkilerin güçlendirilmesine ve göç, ticaret, yatırım ile kültürel işbirliği gibi alanlarda yeni ortaklık fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildiğine işaret edildi.

Tinubu'nun ziyaret kapsamında "Nigerian Modernism" sergisinin onur konuğu olacağı, İngiliz ve Nijeryalı iş dünyası temsilcileri ile diaspora üyelerinin katılacağı bir resepsiyona da iştirak edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Adam Abu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

