Nijerya Savunma Karargahı, ABD askerlerinin Bauchi eyaletine ulaştığını duyurdu

Nijerya Savunma Karargahı, eğitim ve istihbarat işbirliği kapsamında yaklaşık 100 ABD askerinin Bauchi eyaletindeki havaalanına ulaştığını açıkladı.

Nijerya Savunma Sözcüsü Samaila Uba, yaptığı açıklamada ABD askerlerinin resmi temasların ardından Nijerya hükümetinin talebi doğrultusunda ülkeye planlı şekilde geldiğini belirtti.

İşbirliği kapsamının eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, teknik destek sağlanması ve istihbarat paylaşımının güçlendirilmesi olduğunu bildiren Uba, askerlerin muharip unsur olmadığını, yalnızca danışmanlık ve eğitim konularında görev yapacağını vurguladı.

Faaliyetlerin tamamının Nijerya hükümetinin yetki ve kontrolü altında yürütüleceğini aktaran Uba, çalışmaların Nijerya Silahlı Kuvvetleri ile yakın koordinasyon içinde sürdürüleceğini belirtti.

Uba, Nijeryalı askerler ile ABD'li danışmanların, terör tehdidine karşı operasyonel kapasiteyi artırmayı hedefleyen ortak eğitim ve istihbarat odaklı işbirliği faaliyetlerine başlayacağını ifade etti.