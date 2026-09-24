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Nijer'in Tillaberi bölgesinde çatışmada çok sayıda asker öldü, askerler yaralandı

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Nijer'in Mali sınırındaki Tillaberi bölgesinde, Fartal'da düzenlenen saldırıda çok sayıda asker hayatını kaybetti, bazı askerler yaralandı. Savunma Bakanlığı, çatışmada onlarca saldırganın etkisiz hale getirildiğini, kaçanların peşindeki operasyonun sürdüğünü bildirdi.

Nijer'in Mali sınırına yakın Tillaberi bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda asker hayatını kaybetti, birçok asker yaralandı.

Nijer Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırının Tillaberi bölgesindeki Abala'nın yaklaşık 22 kilometre doğusunda bulunan Fartal'da düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bir gün önce sivillere ait hayvanları gasbeden silahlı kişileri yakalamak amacıyla operasyon başlattığı hatırlatıldı.

Operasyon sırasında güvenlik güçlerinin Fartal yakınlarında motosikletli ve ağır silahlı grupla karşılaştığı, çıkan çatışmada çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve bazı askerlerin de yaralandığı kaydedildi.

Askeri kayıplara ilişkin sayının paylaşılmadığı açıklamada, saldırganlardan onlarcasının etkisiz hale getirildiği ve grubun çatışmanın ardından kuzeye doğru çekildiği aktarıldı.

Nijer Devlet Bakanı ve Savunma Bakanı General Salifou Mody, kaçan saldırganların yakalanması amacıyla bölgede operasyonların sürdüğünü bildirdi.

Yerel basında resmi olmayan kaynaklara dayandırılan haberlerde ise yaklaşık 20 askerin hayatını kaybettiği, 10 askerin yaralandığı öne sürüldü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Mali sınırındaki Tillaberi bölgesi, DEAŞ'ın Sahel yapılanmasının saldırılarına sahne oluyor.

Kaynak: AA
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