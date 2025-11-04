Haberler

Nijer'de Yetim ve Yoksul Gençler İçin Marangozluk Atölyesi Kuruldu

Nijer'de Yetim ve Yoksul Gençler İçin Marangozluk Atölyesi Kuruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) desteğiyle Nijer'in Niamey kentinde, yetim ve yoksul gençler için marangozluk eğitim atölyesi açıldı. İlk aşamada 30 gence eğitim verilecek.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Nijer'in başkenti Niamey'de yetim ve yoksul gençler için marangozluk eğitim atölyesi kuruldu.

Niamey'deki Kaoussar Yetimhanesi bünyesinde kurulan atölyenin resmi açılışı Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Özgür Çınar ve TİKA Niamey Koordinatörü Ali Kurt'un katılımlarıyla yapıldı.

İlk aşamada 30 yetim ve yoksul gence temel marangozluk eğitimi verilecek atölye, hızar, kompresör, taşlama makinesi, elektronik zımpara, matkap, dekupaj makinesi, torna tezgahları ve masa üstü testere gibi çeşitli ekipmanlarla donatıldı.

Eğitimlerde kullanılacak malzemelerin yanı sıra öğrenci ve eğitmenlerin lojistik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ahşap dolaplar ve üç tekerlekli motosiklet de temin edildi.

Marangozluk alanında sürekli eğitim hizmeti verilecek atölye, uzun vadede yüzlerce yetim ve yoksul gencin meslek sahibi olmasına imkan tanıyacak.

Projeyle Nijer'in marangozluk alanındaki beşeri kapasitesinin artırılması, ülke ekonomisine katkı sağlanması ve gençlerin topluma kazandırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı

İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Tamı tamına 46 gün! Çalışanlar 2026 yılında izne doyacak

Tamı tamına 46 gün! Çalışanlar 2026 yılında izne doyacak
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.