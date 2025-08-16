Nijer'de Şiddetli Yağışlar 23 Can Aldı

NİAMEY, 16 Ağustos (Xinhua) -- Nijer'de bu yıl meydana gelen şiddetli yağışlarda 23 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Ulusal itfaiye grubu komutanı Yarbay Ali Abdul Azize, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında yağmurların ayrıca 3.615 evin yıkılmasına ve 5.855 hanenin yerinden edilmesine neden olduğunu, toplam 42.559 kişinin yağışlardan olumsuz etkilendiğini söyledi.

Azize, halkın yağmur sırasında veya sonrasında su yollarını geçmekten, drenaj kanallarını tıkamaktan, potansiyel olarak tehlikeli alanlarda kalmaktan ve geçici barınaklarda kalmaktan kaçınması gerektiğini hatırlattı.

Nijer'de şiddetli yağmurlar geçen yıl da 396 kişinin ölümüne, 206.474 ailenin yerinden edilmesine, toplamda 1.526.653 kişinin etkilenmesine ve 158.767 evin yıkılmasına neden olmuştu.